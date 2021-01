Coronavirus | 10 497 nuovi casi con 254mila test | cala il tasso di positività Altri 603 morti in un giorno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) Sono 10.497 icontagi daaccertati nelle ultime 24 ore in Italia, in leggero aumento rispetto agli oltre 8mila di ieri. Allo stesso tempo, però, sono stati effettuati 100mila tamponi in più: tra molecolari e antigenici, si contano 254.070in un, mentre ieri erano circa 158mila. Di conseguenza, ildipassa dal 5,56% al 4,1%. Si allenta anche la pressione sugli ospedali: in terapia intensiva si sono liberati 57 posti letto al netto delle entrate e delle uscite, mentre i pazienti ricoverati in area medica sono in calo di 185 unità. Il numero dei, invece, resta altissimo: oggi sono 603 le persone decedute a causa del Covid-19. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.