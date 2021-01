Coppia scomparsa Bolzano | i sospetti dei carabinieri sul figlio Così è scattata l’iscrizione nel registro degli indagati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) Per la sparizione di Peter Neumair, 63 anni, e della moglie Laura Perselli, 68 anni, scomparsi nel nulla il 4 gennaio scorso e invano cercati per giorni, è indagato ilBenno, 30 anni, appassionato di fitness e insegnante di matematica in una scuola. Il sospetto è di duplice omicidio volontario e soppressione di cadavere. Il magistrato ha disposto il sequestro della bella casa in via Castel Roncolo 22, in attesa dell’arrivo deidel Ris di Parma che effettueranno i rilievi alla ricerca di tracce sia nell’appartamento, che in giardino. Nel frattempo si sono intensificate le ricerche dei corpi in una zona compresa tra Laives e Vadena, a sud della città, vicino all’Adige. È proprio nel fiume che potrebbero essere stati gettati. La svolta (di cui dà notizia “Il Corriere dell’Alto Adige”) si è avuta probabilmente grazie ad alcune immagini ...