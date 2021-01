Classifica IFFHS, Bayern Monaco miglior club del 2020. Milan, che rimonta! (Di martedì 19 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - L'IFFHS ha eletto il Bayern Monaco come miglior club al mondo. Rimonta incredibile per il Milan, che si piazza al sesto posto Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - L'ha eletto ilcomeal mondo. Rimonta incredibile per il, che si piazza al sesto posto Pianeta

MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: IFFHS, la classifica delle migliori squadre al mondo: Inter prima delle italiane - - FabioMarinosky : RT @CalcioFinanza: #BayernMonaco miglior club al mondo nel 2020 secondo l’IFFHS: tre italiane presenti in top 10 - passione_inter : IFFHS, la classifica delle migliori squadre al mondo: Inter prima delle italiane - - CalcioFinanza : #BayernMonaco miglior club al mondo nel 2020 secondo l’IFFHS: tre italiane presenti in top 10… - sportli26181512 : #Governance #Notizie IFFHS, Bayern miglior squadra nel 2020: Inter, Milan e Juve in top ten: IFFHS club ranking 202… -