Ciclismo, Bora-Hansgrohe: gli aggiornamenti sulle condizioni di Kelderman e Schillinger post incidente (Di martedì 19 gennaio 2021) Wilco Kelderman e Andreas Schillinger hanno fornito aggiornamenti sulle loro condizioni dopo l’incidente che loro, e altri cinque portacolori della Bora-Hansgrohe, hanno subito sabato scorso in prossimità del Lago di Garda durante un allenamento di gruppo in occasione del training camp della formazione. I due sono stati i più colpiti in occasione dell’impatto subito contro un suv che ha tagliato loro la strada centrandoli in pieno. Kelderman ha sofferto una commozione cerebrale e una frattura alle vertebre, mentre Schillinger ha subito diverse fratture alle vertebre. Kelderman ha pubblicato un aggiornamento sulle sue condizioni tramite Instagram, dicendo che sarà ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Wilcoe Andreashanno fornitolorodopo l’che loro, e altri cinque portacolori della, hanno subito sabato scorso in prossimità del Lago di Garda durante un allenamento di gruppo in occasione del training camp della formazione. I due sono stati i più colpiti in occasione dell’impatto subito contro un suv che ha tagliato loro la strada centrandoli in pieno.ha sofferto una commozione cerebrale e una frattura alle vertebre, mentreha subito diverse fratture alle vertebre.ha pubblicato un aggiornamentosuetramite Instagram, dicendo che sarà ...

