Caso Zaki | il legale annuncia | “Altri 15 giorni di reclusione per Patrick”

Hoda Nasrallah, uno dei legali di Patrick Zaki, ha annunciato che lo studente dovrà rimanere altri 15 giorni in carcere. L'egiziano è uno studente dell'università di Bologna in carcere da quasi un anno nel suo paese natale con l'accusa di far propaganda sovversiva su Internet.

Altri 15 giorni di reclusione per Patrick Zaki, lo studente dell'università d Bologna in carcere da quasi un anno in Egitto con l'accusa di propaganda sovversiva su internet. Lo ha reso noto una delle ...Hoda Nasrallah, uno dei legali di Patrick Zaki, ha annunciato che lo studente dovrà rimanere altri 15 giorni in carcere ...