Caritas | per servizio civile 2021 disponibili 71 posti

Roma – È stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e del servizio civile Universale il bando di concorso per la selezione dei volontari da avviare ai progetti di servizio civile 2021. Sono disponibili 71 posti in dieci progetti promossi dalla Caritas di Roma che riguardano la promozione sociale, la tutela dei diritti umani, l'assistenza sanitaria, l'accoglienza delle persone senza dimora e la sensibilizzazione ai temi della pace e della cittadinanza attiva nella citta' di Roma. Cosi' in un comunicato la Caritas Roma. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 14 del 15 febbraio 2021 attraverso la piattaforma informatica predisposta dal Dipartimento per le Politiche

