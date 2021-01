Ballo ballo, le canzoni di Raffaella Carrà diventano un film: la clip in anteprima (Di martedì 19 gennaio 2021) Arriva su Amazon Prime Video dal 25 gennaio Ballo ballo, la commedia musicale spagnola diretta da Nacho Alvarez e ispirata alle canzoni di Raffaella Carrà. Una produzione Indigo Film con RAI Cinema, con Ingrid García–Jonsson, Verónica Echegui, Fernando Guallar e con Giuseppe Maggio. Leggi su vanityfair (Di martedì 19 gennaio 2021) Arriva su Amazon Prime Video dal 25 gennaio Ballo ballo, la commedia musicale spagnola diretta da Nacho Alvarez e ispirata alle canzoni di Raffaella Carrà. Una produzione Indigo Film con RAI Cinema, con Ingrid García–Jonsson, Verónica Echegui, Fernando Guallar e con Giuseppe Maggio.

Con i successi di Raffaella Carrà, arriva in esclusiva su Amazon Prime Video dal 25 gennaio il musical di Nacho Álvarez. E qui vi mostriamo una clip in anteprima ...

