Australian Open | Nick Kyrgios attacca Djokovic | “E’ un imbecille”

(Di martedì 19 gennaio 2021) Continua la polemica su quarantena ed isolamento in Australia: i giocatori in quarantena hanno 5 ore d’aria al giorno per potersi allenare, ma non coloro che sono stati posti in isolamento, che non possono uscire dalle loro camere d’albergo. Così questi atleti sono costretti a fare del lavoro individuale in camera per tenersi in allenamento. Alcuni tennisti, però, tra cui il serbo Novak, lo spagnolo Rafael Nadal e l’austriaco Dominic Thiem, ma anche le sorelle Williams e Naomi Osaka, oltre all’azzurrino Jannik Sinner, sono in quarantena ad Adelaide: proprio il numero 1 del ranking ATP si era fatto portavoce dei disagi dei tennisti, scrivendo una lettera al direttore del torneo, Craig Tiley. Secondo Puntodebreak.com, le richieste formulate daerano state le seguenti: Attrezzature per fitness e allenamento in tutte le camere. Cibo ...

lillydessi : #AustralianOpen: Arriva il terzo forfait per il #main #draw. Ci saranno almeno tre #lucky #loser (con la situazione… - lillydessi : Gli #AustralianOpen #AustralianOpen2021 Open sotto sorveglianza - Il Post - TiebreaktennisI : Australian Open 2021: Due tennisti positivi al Covid-19 dopo l’arrivo a Melbourne - r_corti : Lo strano caso degli Australian Open, dove i tennisti pensano di essere in vacanza. P. S. In Australia i casi Covid… - OA_Sport : Tennis: la lunga lettera di Victoria Azarenka sulle problematiche degli Australian Open e non solo -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Chinese tennis authorities have warned players against going abroad after teenager Wang Xiyu failed to make it to the Australian Open after testing positive for coronavirus.The Tokyo Olympics are to open in six months on July 23 and organizers have no public program planned to mark the milestone. There is too much uncertainty for that right now. Tokyo and other parts of ...