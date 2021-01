Altri 15 giorni di carcere per Patrick Zaki, la legale: “Ci aspettavamo la scarcerazione” (Di martedì 19 gennaio 2021) Da oltre 11 mesi, Patrick Zaky, di nazionalità egiziana ma studente presso l’Università di Bologna, si trova in detenzione preventiva al carcere di Tora, a Il Cairo. Le aspettative positive per l’udienza svolta domenica 17 gennaio sono state deluse: Patrick dovrà restare in carcere Altri 15 giorni. >> Cittadinanza onoraria per Patrick Zaky: la proposta del consiglio comunale di Milano L’udienza domenica 17 gennaio Nella serata di domenica 17 gennaio, la pagina Facebook “Patrick Zaki libero” ha fatto sapere che lo studente “ha partecipato all’udienza per il rinnovo della sua detenzione, che dura da oltre 11 mesi. La sessione si è svolta alla presenza di una delegazione di rappresentanti dell’Unione Europea, dell’Italia, dei Paesi ... Leggi su urbanpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Da oltre 11 mesi,Zaky, di nazionalità egiziana ma studente presso l’Università di Bologna, si trova in detenzione preventiva aldi Tora, a Il Cairo. Le aspettative positive per l’udienza svolta domenica 17 gennaio sono state deluse:dovrà restare in15. >> Cittadinanza onoraria perZaky: la proposta del consiglio comunale di Milano L’udienza domenica 17 gennaio Nella serata di domenica 17 gennaio, la pagina Facebook “libero” ha fatto sapere che lo studente “ha partecipato all’udienza per il rinnovo della sua detenzione, che dura da oltre 11 mesi. La sessione si è svolta alla presenza di una delegazione di rappresentanti dell’Unione Europea, dell’Italia, dei Paesi ...

amnestyitalia : ?? ULTIM’ORA Dopo un’attesa crudele di 48 ore, è arrivato l’esito dell’udienza di Patrick Zaki: altri 15 giorni di d… - TgLa7 : #Zaki: Altri 15 giorni di reclusione per lo studente dell'università d Bologna in carcere da quasi un anno in Egitt… - Agenzia_Ansa : Altri 15 giorni di reclusione per Patrick #Zaki. Nasrallah, una sua legale: 'Ci si aspettava una scarcerazione'… - liberainfo : RT @amnestyitalia: ?? ULTIM’ORA Dopo un’attesa crudele di 48 ore, è arrivato l’esito dell’udienza di Patrick Zaki: altri 15 giorni di detenz… - Donata_Aprile : RT @amnestyitalia: ?? ULTIM’ORA Dopo un’attesa crudele di 48 ore, è arrivato l’esito dell’udienza di Patrick Zaki: altri 15 giorni di detenz… -