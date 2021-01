Al Rainbow Free Day con Roby Facchinetti e le Bande! (Di martedì 19 gennaio 2021) Sarà presentato in anteprima e in esclusiva il 20 gennaio all’interno del Rainbow Free Day, in una grande giornata dedicata al grande mondo della Bande Musicali, la versione ufficiale di Rinascerò, rinascerai di Roby Facchinetti alle 21.00 nell’adattamento di Johan de Meij per Banda Musicale, voce e Coro. Un brano dedicato da Facchinetti proprio alla sua Bergamo e a tutte le vittime del Covid19 che potrà essere scaricato gratuitamente dalle Bande per essere portato, quando sarà possibile, dalle bande in tutta Italia e non solo e potrà essere scaricato direttamente dal sito del Tavolo permanente delle Formazioni bandistiche italiane. Il pezzo, infatti, ha una versione in italiano, una in inglese e una in spagnolo. Tutti i diritti d’autore andranno all’Ospedale Papa Giovanni XXIII. Johan de Meij, per la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 gennaio 2021) Sarà presentato in anteprima e in esclusiva il 20 gennaio all’interno delDay, in una grande giornata dedicata al grande mondo della Bande Musicali, la versione ufficiale di Rinascerò, rinascerai dialle 21.00 nell’adattamento di Johan de Meij per Banda Musicale, voce e Coro. Un brano dedicato daproprio alla sua Bergamo e a tutte le vittime del Covid19 che potrà essere scaricato gratuitamente dalle Bande per essere portato, quando sarà possibile, dalle bande in tutta Italia e non solo e potrà essere scaricato direttamente dal sito del Tavolo permanente delle Formazioni bandistiche italiane. Il pezzo, infatti, ha una versione in italiano, una in inglese e una in spagnolo. Tutti i diritti d’autore andranno all’Ospedale Papa Giovanni XXIII. Johan de Meij, per la ...

“Rainbow Free Day” continua nel segno della musica e della cultura indipendente. Si comincia oggi alle 11 con “The best of Slow Club” ospite Giuseppe Anastasi, Mara Maionchi, Pino Scotto e Steve Volta ...

Roby Facchinetti: "Così rinasce l'ultimo brano di Stefano D'Orazio"

Una nuova versione, destinata alle formazioni bandistiche, di 'Rinascerò, rinascerai', scritta per raccogliere fondi per Bergamo piegata dal ...

