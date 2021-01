Vaccino Covid, Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz si è vaccinato nel Lazio. Zingaretti: “Un’immagine di fiducia” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ecco le immagini della vaccinazione somministrata oggi a Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz. Il commento del Segretario del Pd e Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti su Twitter: “Sami Modiano, sopravvissuto ad #Auschwitz, ha appena fatto il Vaccino anti #Covid insieme a sua moglie Selma. Nel Lazio abbiamo iniziato le vaccinazioni per gli over 80 anni. Avanti così, Un’immagine di fiducia e speranza per tutti!” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ecco le immagini della vaccinazione somministrata oggi aad. Il commento del Segretario del Pd e Presidente della RegioneNicolasu Twitter: “ad #, ha appena fatto ilanti #insieme a sua moglie Selma. Nelabbiamo iniziato le vaccinazioni per gli over 80 anni. Avanti così,die speranza per tutti!” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

