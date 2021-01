Vaccino Covid | Pregliasco fa il richiamo in diretta tv | “Un dovere per garantire la sicurezza dei nostri pazienti”

nzingaretti : Sami Modiano, sopravvissuto ad #Auschwitz, ha appena fatto il vaccino anti #Covid insieme a sua moglie Selma. Nel… - Adnkronos : Vaccino Covid, Norvegia segnala '23 morti forse collegate' - Agenzia_Ansa : Ha 94 anni ed è la prima anziana in un #Rsa pugliese ad aver ricevuto la seconda dose del #vaccino anti #Covid… - papadia_papadia : RT @nzingaretti: Sami Modiano, sopravvissuto ad #Auschwitz, ha appena fatto il vaccino anti #Covid insieme a sua moglie Selma. Nel Lazio… - TrgMedia : Covid: anche all'ospedale di Perugia fatte le seconde dosi del vaccino -

PanARMENIAN.Net - The world is on the brink of “catastrophic moral failure” in sharing Covid-19 vaccines ... equitable distribution were at “serious risk” just as its COVAX vaccine-sharing scheme ...The Most Reverend Justin Welby urged others to ‘show our love for each other’ by getting the vaccine when they are able.