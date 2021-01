Vaccino Covid, Pfizer decide da sola a chi tagliare le dosi del vaccino: ecco le regioni più colpite (Di lunedì 18 gennaio 2021) ha annunciato un taglio alle dosi del per in Italia, ma ha anche deciso di ripartire autonomamente le restanti dosi tra le regioni senza nessun consulto preventivo con il Commissari o straordinario ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 gennaio 2021) ha annunciato un taglio alledel per in Italia, ma ha anche deciso di ripartire autonomamente le restantitra lesenza nessun consulto preventivo con il Commissari o straordinario ...

nzingaretti : Sami Modiano, sopravvissuto ad #Auschwitz, ha appena fatto il vaccino anti #Covid insieme a sua moglie Selma. Nel… - Adnkronos : Vaccino Covid, Norvegia segnala '23 morti forse collegate' - Agenzia_Ansa : Ha 94 anni ed è la prima anziana in un #Rsa pugliese ad aver ricevuto la seconda dose del #vaccino anti #Covid… - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Norvegia, autorità: 'Nessun legame tra morti sospette e vaccino anti-Covid' #vaccini - StartMagNews : RT @pietrogranero: Pfizer non pagherà penali per il taglio delle fiale del vaccino anti Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Coronavirus oggi. Oltre un milione di vaccinazioni in Italia. Pfizer: consegne tornano regolari dal ... Il Sole 24 ORE Coronavirus, Oms lancia l'allarme: ''A rischio la distribuzione equa del vaccino''

''Nella distribuzione dei vaccini contro il coronavirus si è adottato un approccio che mette a rischio i più poveri e i vulnerabili del mondo'', lo afferma il presidente dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebr ...

Covid e influenza, come riconoscerli? Se non si sentono sapori il responso è certo

Un po' di raffreddore, qualche linea di febbre e il pensiero che, immediatamente, vola alla peggiore delle ipotesi: sarà Covid? In questo periodo, con il freddo che si fa sentire, ...

''Nella distribuzione dei vaccini contro il coronavirus si è adottato un approccio che mette a rischio i più poveri e i vulnerabili del mondo'', lo afferma il presidente dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebr ...Un po' di raffreddore, qualche linea di febbre e il pensiero che, immediatamente, vola alla peggiore delle ipotesi: sarà Covid? In questo periodo, con il freddo che si fa sentire, ...