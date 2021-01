Tunisia, dieci anni dopo la rivoluzione la giustizia si fa ancora attendere (Di lunedì 18 gennaio 2021) dieci anni dopo la rivoluzione tunisina, i sopravvissuti e le famiglie delle vittime della repressione che segnò l’ultimo mese al potere dell’ex presidente Zine El-Abidine Ben Ali attendono ancora giustizia. Secondo i dati raccolti dalla Commissione nazionale d’inchiesta sulle violazioni dei diritti umani, dal 17 dicembre 2010 al 14 gennaio 2011 le forze di sicurezza uccisero 132 manifestanti e ne ferirono almeno 4000. dopo la rivoluzione venne adottato un sistema di giustizia transizionale e fu istituita una Commissione per la verità e la dignità. Dall’avvio dei suoi lavori, nel 2016, la Commissione ha raccolto oltre 60.000 testimonianze. Nel 2018 ha trasmesso 12 richieste di rinvio a giudizio che hanno dato luogo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021)latunisina, i sopravvissuti e le famiglie delle vittime della repressione che segnò l’ultimo mese al potere dell’ex presidente Zine El-Abidine Ben Ali attendono. Secondo i dati raccolti dalla Commissione nazionale d’inchiesta sulle violazioni dei diritti umani, dal 17 dicembre 2010 al 14 gennaio 2011 le forze di sicurezza uccisero 132 manifestanti e ne ferirono almeno 4000.lavenne adottato un sistema ditransizionale e fu istituita una Commissione per la verità e la dignità. Dall’avvio dei suoi lavori, nel 2016, la Commissione ha raccolto oltre 60.000 testimonianze. Nel 2018 ha trasmesso 12 richieste di rinvio a giudizio che hanno dato luogo a ...

