Trovati morti Erica Mosca e Lorenzo Landenna: i due lombardi erano dispersi a dispersi a Devero (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le ricerche sono terminate con il ritrovamento dei corpi senza vita di Erica Mosca e Lorenzo Landenna. I due professionisti lombardi erano dispersi a Devero, in alta Ossola (Vco). Erica Mosca, 52 anni, e Lorenzo Landenna, 51, amavano la montagna. I corpi di Erica e Lorenzo sono stati Trovati a 2 mila metri di quota, nella zona sopra l’alpe di Crampiolo. Da sabato non si avevano più loro notizie. Avrebbero dovuto pernottare in una baita ma non si sono presentati. A quel punto sono scattate le ricerche. Erica Mosca e Lorenzo Landenna ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le ricerche sono terminate con il ritrovamento dei corpi senza vita di. I due professionisti, in alta Ossola (Vco)., 52 anni, e, 51, amavano la montagna. I corpi disono statia 2 mila metri di quota, nella zona sopra l’alpe di Crampiolo. Da sabato non si avevano più loro notizie. Avrebbero dovuto pernottare in una baita ma non si sono presentati. A quel punto sono scattate le ricerche....

fattoquotidiano : Piemonte, trovati morti i due sci alpinisti dispersi all’Alpe Devero, in alta Val d’Ossola. “Probabilmente uccisi d… - alberto_pilotto : RT @Emilystellaemi2: 30 cuccioli trovati morti - CorriereQ : Trovati morti i due scialpinisti dispersi in Ossola - paolocoa : FQ-Piemonte, trovati morti i due sci alpinisti dispersi all’Alpe Devero, in alta Val d’Ossola. “Probabilmente uccis… - France66France : RT @fattoquotidiano: Piemonte, trovati morti i due sci alpinisti dispersi all’Alpe Devero, in alta Val d’Ossola. “Probabilmente uccisi da u… -