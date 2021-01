Tragedia al centro sportivo della Sampdoria: morto il titolare di una ditta edile (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una Tragedia si è verificata presso il centro sportivo della Sampdoria. A Bogliasco un uomo è stato trovato morto a causa di un improvviso malore. Si tratta di Giovanni Piana, il titolare di una delle ditte edili che sta lavorando per per costruire la nuova cittadella. Piana si è accasciato all’improvviso e secondo quanto riferito dai testimoni si trovava nel campo per visionare il cantiere. L’intervento dei sanitari non è servito a salvargli la vita, è stato usato un defibrillatore ma senza risultati. Aveva 67 anni. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 18 gennaio 2021) Unasi è verificata presso il. A Bogliasco un uomo è stato trovatoa causa di un improvviso malore. Si tratta di Giovanni Piana, ildi una delle ditte edili che sta lavorando per per costruire la nuova citta. Piana si è accasciato all’improvviso e secondo quanto riferito dai testimoni si trovava nel campo per visionare il cantiere. L’intervento dei sanitari non è servito a salvargli la vita, è stato usato un defibrillatore ma senza risultati. Aveva 67 anni. L'articolo CalcioWeb.

CalcioWeb : Tragedia al centro sportivo della @sampdoria - sportface2016 : #Sampdoria, tragedia a #Bogliasco: morto il titolare di una ditta per i lavori del nuovo centro sportivo - Gazzetta_it : Dramma a #Bogliasco: malore fatale per il titolare di una ditta edile che si occupa della costruzione del centro sp… - Il_Centro : #Abruzzo #18gennaio #lunedi #TragediaResort #rigopiano #tragediaRigopiano #maipiu #Pescara #Tragediadelresort Samue… - casertafocus : MADDALONI – Parte il processo per l’omicidio di Angela Eliseo: il giudice fissa l’udienza per gli interrogatori: si… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia centro Novara, tragedia al centro commerciale: si sente male e muore alle casse dell'Ipercoop NovaraToday Tragedia Rigopiano. Rose bianche nella neve e palloncini... Aspettando giustizia...

Circa 120mila tonnellate di neve, detriti e alberi che precipitano dal Monte Siella, alle 16.49 del 18 gennaio 2017, e distruggono, in pochi attimi, l'Hotel Rigopiano di Farindola. Nell'albergo, un ci ...

Rigopiano, a 4 anni dalla tragedia il ricordo dei familiari

Al centro del dibattito è finita ... Oggi Rigopiano e l’Abruzzo piangono ancora una volta le 29 vittime di una tragedia che, probabilmente, poteva e doveva essere evitata. MARSILIO: “GIORNO DEL ...

Circa 120mila tonnellate di neve, detriti e alberi che precipitano dal Monte Siella, alle 16.49 del 18 gennaio 2017, e distruggono, in pochi attimi, l'Hotel Rigopiano di Farindola. Nell'albergo, un ci ...Al centro del dibattito è finita ... Oggi Rigopiano e l’Abruzzo piangono ancora una volta le 29 vittime di una tragedia che, probabilmente, poteva e doveva essere evitata. MARSILIO: “GIORNO DEL ...