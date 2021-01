Torino, tutto in mano a Davide Nicola: l’11 che ha in mente il tecnico per risollevare la squadra [FOTO] (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il rendimento del Torino è stato veramente da dimenticare, l’inizio di stagione quasi drammatico. Il tecnico Giampaolo era arrivato tra mille aspettative, ma non è riuscito ad imporsi. La classifica fa sempre più paura, la squadra granata ha conquistato appena 13 punti in 18 partite frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e ben 9 sconfitte. L’obiettivo salvezza è ancora possibile, ma la prestazione contro lo Spezia ha fatto lanciare un campanello d’allarme anche dal punto di vista del gioco. Il presidente Cairo è sicuramente deluso dal rendimento delle squadra: è stato esonerato Giampaolo, al suo posto Davide Nicola. Come cambia il Torino con Davide Nicola Photo by Paolo Rattini/Getty ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il rendimento delè stato verada dimenticare, l’inizio di stagione quasi drammatico. IlGiampaolo era arrivato tra mille aspettative, ma non è riuscito ad imporsi. La classifica fa sempre più paura, lagranata ha conquistato appena 13 punti in 18 partite frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e ben 9 sconfitte. L’obiettivo salvezza è ancora possibile, ma la prestazione contro lo Spezia ha fatto lanciare un campanello d’allarme anche dal punto di vista del gioco. Il presidente Cairo è sicuradeluso dal rendimento delle: è stato esonerato Giampaolo, al suo posto. Come cambia ilconPhoto by Paolo Rattini/Getty ...

