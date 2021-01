Tommaso Cerno: “Voterò sì alla fiducia in Senato. Mi fido, Conte ha rottamato Salvini e Renzi, l’Italia può voltare pagina” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Il premier Conte ha rottamato i due Matteo e fatto un favore all’Italia, io mi fido”. L’appello di Giuseppe Conte a Montecitorio per chi “ha cuore il destino dell’Italia” e alle forze “europeiste, liberali, popolari e socialiste” ha fatto breccia in chi, tra gli indecisi sul sostegno all’esecutivo, aspettava un segnale e soprattutto garanzie sui valori di riferimento. Tra questi, inseguito e corteggiato in queste ore a sinistra, c’è Tommaso Cerno, Senatore ex Pd, in passato vicino a Matteo Renzi, e ora nel gruppo Misto. Nei giorni scorsi aveva invocato il ritorno alle urne per “il bene del progetto”. Ora a ilfattoquotidiano.it dice: “Se la crisi è servita per un chiarimento politico della natura dell’alleanza, un bene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Il premierhai due Matteo e fatto un favore al, io mi”. L’appello di Giuseppea Montecitorio per chi “ha cuore il destino del” e alle forze “europeiste, liberali, popolari e socialiste” ha fatto breccia in chi, tra gli indecisi sul sostegno all’esecutivo, aspettava un segnale e soprattutto garanzie sui valori di riferimento. Tra questi, inseguito e corteggiato in queste ore a sinistra, c’ère ex Pd, in passato vicino a Matteo, e ora nel gruppo Misto. Nei giorni scorsi aveva invocato il ritorno alle urne per “il bene del progetto”. Ora a ilfattoquotidiano.it dice: “Se la crisi è servita per un chiarimento politico della natura dell’alleanza, un bene ...

Noovyis : (Tommaso Cerno: “Voterò sì alla fiducia in Senato. Mi fido, Conte ha rottamato Salvini e Renzi, l’Italia può voltar… - GianniVezzani1 : RT @adrianobusolin: 'Sch***za, Conte con che faccia ci va?'. La #Moretti presa a pesci in faccia pure da #Cerno | <span style='color: rgb(1… - CEustacchi : Comunque Jacopo Fo(con Tommaso Cerno) ha ragione, nel #m5s sta mancando la passione, l'ascolto dei cittadini e impo… - infoitinterno : Non è l'Arena, Alessandra Moretti presa a pesci in faccia da Tommaso Cerno: 'Una sch***za, ma con che faccia ci va… - ocsecnarf1 : RT @nonelarena: #nonelarena Il Senatore Tommaso #Cerno: 'Non voterò la #fiducia al #Governo, ecco perché...' @Tommasocerno #crisidigoverno… -