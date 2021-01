“Si volta pagina”. Crisi di governo, Giuseppe Conte lo ha annunciato alla Camera. Cosa sta succedendo (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Nessuna arroganza, ma posso parlare a testa alta”. Il premier Giuseppe Conte interviene alla Camera, oggi, per le comunicazioni sulla Crisi di governo. Al termine dell’intervento, la discussione generale e poi il voto. “All’inizio di questa esperienza di governo ero consapevole che un esecutivo formato da esperienze diverse poteva nascere solo con una solida vocazione europeista, e mi sono adoperato per la prospettiva di un disegno riformatore”. “A riguardare i 29 punti programmatici, ravviso che c’era una visione e una forte spinta ideale, un chiaro investimento di fiducia”, ha detto il premier. La maggioranza, ha spiegato il presidente del Consiglio “è stata solida anche in passaggi critici”, e ora, nel futuro “abbiamo davanti una sfida epocale” perché “la pandemia ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Nessuna arroganza, ma posso parlare a testa alta”. Il premierinterviene, oggi, per le comunicazioni sulladi. Al termine dell’intervento, la discussione generale e poi il voto. “All’inizio di questa esperienza diero consapevole che un esecutivo formato da esperienze diverse poteva nascere solo con una solida vocazione europeista, e mi sono adoperato per la prospettiva di un disegno riformatore”. “A riguardare i 29 punti programmatici, ravviso che c’era una visione e una forte spinta ideale, un chiaro investimento di fiducia”, ha detto il premier. La maggioranza, ha spiegato il presidente del Consiglio “è stata solida anche in passaggi critici”, e ora, nel futuro “abbiamo davanti una sfida epocale” perché “la pandemia ...

