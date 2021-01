Serie A, risultati e classifica della 18ª giornata (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'Inter ha vinto il "derby d'Italia" e ha raggiunto al primo posto il Milan, che stasera chiude la giornata in trasferta a Cagliari Leggi su ilpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'Inter ha vinto il "derby d'Italia" e ha raggiunto al primo posto il Milan, che stasera chiude lain trasferta a Cagliari

SerieA : Ecco tutti i risultati della 17ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti… - ilpost : Serie A, risultati e classifica della 18ª giornata - Pierlu79 : @GianniBalzarini Questi sono i risultati quando punti tutto su un unico uomo (ieri inesistente) svenandoti per aver… - megabasket : Serie B Old Wild West 2020-21 – Risultati 7° giornata - sportli26181512 : Diretta Cagliari-Milan ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: I rossoneri, orfani di T… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie risultati Serie A, le partite di oggi live. Formazioni, risultati, classifica, dirette QUOTIDIANO.NET Pordenone s’impone al tie break

Risultati serie A3 maschile, 13ª giornata: Vigilar Fano-Biscottificio Marini Porto Viro 3-0, Torino-Macerata 0-3, Trento-Motta di Livenza rinviata, Portomaggiore-Brugherio 0-3, San Donà-Bolzano rinvia ...

Virtus in zona playoff

Nella giornata del 17 gennaio è terminata la 19^ giornata del Campionato di Serie C – Girone B. Questi i risultati e la classifica aggiornata:RISULTATIFano-Gubbio 1-1Arezzo-Cesena 0-2Fermana-Legnago 2 ...

Risultati serie A3 maschile, 13ª giornata: Vigilar Fano-Biscottificio Marini Porto Viro 3-0, Torino-Macerata 0-3, Trento-Motta di Livenza rinviata, Portomaggiore-Brugherio 0-3, San Donà-Bolzano rinvia ...Nella giornata del 17 gennaio è terminata la 19^ giornata del Campionato di Serie C – Girone B. Questi i risultati e la classifica aggiornata:RISULTATIFano-Gubbio 1-1Arezzo-Cesena 0-2Fermana-Legnago 2 ...