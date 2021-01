Roma-Spezia domani in tv: data, orario e streaming ottavi Coppa Italia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tutto pronto per il match degli ottavi di finale di Coppa Italia che vedrà Roma e Spezia in campo all’Olimpico. Fischio d’inizio alle 21:15 di martedì 19 gennaio con le due squadre a caccia del pass per il prossimo turno. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola del match. Dopo il ko nel derby contro la Lazio, la Roma è pronta a tornare in campo per lasciarsi alle spalle la delusione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tutto pronto per il match deglidi finale diche vedràin campo all’Olimpico. Fischio d’inizio alle 21:15 di martedì 19 gennaio con le due squadre a caccia del pass per il prossimo turno. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 2 e insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola del match. Dopo il ko nel derby contro la Lazio, laè pronta a tornare in campo per lasciarsi alle spalle la delusione. SportFace.

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - ilRomanistaweb : Turnover per #RomaSpezia: dentro Kumbulla, Cristante e Mayoral Diversi cambi in vista della gara di domani valida… - stefanoloiali : @siamo_la_Roma Dai campioni sfondiamo lo Spezia facciamogli vedere quanto siamo forti ... ...contro le pippe… - ilRomanistaweb : ??? 'Fra Spezia e Roma' (pag 6-7) ?? Sorpresa: Dallas vuole dare Reynolds solo alla Roma (pag 9) ???? Serie A, Inter-… - siamo_la_Roma : ?? Domani si gioca #RomaSpezia ?? Squadre in campo alle 21:15 ???? La vincente sfiderà il #Napoli #ASRoma… -