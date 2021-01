Repubblica: Supercoppa, dubbio centravanti. Petagna ha dolore, Mertens non regge i 90 minuti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Andrea Petagna ha 72 ore per recuperare dalla botta al polpaccio rimediata ieri, durante Napoli-Fiorentina. Nel post partita Gattuso ha detto che qualcosa di simile gli era già capitata e che l’attaccante si era ripreso in due giorni. È una speranza. Repubblica Napoli scrive: “L’attaccante ha dolore e le sue condizioni saranno valutate già questa mattina a Castel Volturno. L’obiettivo è quello di smaltire il problema perché il Napoli resta con poche alternative davanti. Mertens infatti è ancora a mezzo servizio: il suo rientro è stato accompagnato da una sensazione netta, che cioè non sia ancora pronto per i 90’. Il belga avrà bisogno di continuare il rodaggio prima di tornare al top, quindi non è escluso un nuovo impiego part time nella finale del Mapei Stadium”. Se Petagna non recupererà dunque, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 gennaio 2021) Andreaha 72 ore per recuperare dalla botta al polpaccio rimediata ieri, durante Napoli-Fiorentina. Nel post partita Gattuso ha detto che qualcosa di simile gli era già capitata e che l’attaccante si era ripreso in due giorni. È una speranza.Napoli scrive: “L’attaccante hae le sue condizioni saranno valutate già questa mattina a Castel Volturno. L’obiettivo è quello di smaltire il problema perché il Napoli resta con poche alternative davanti.infatti è ancora a mezzo servizio: il suo rientro è stato accompagnato da una sensazione netta, che cioè non sia ancora pronto per i 90’. Il belga avrà bisogno di continuare il rodaggio prima di tornare al top, quindi non è escluso un nuovo impiego part time nella finale del Mapei Stadium”. Senon recupererà dunque, ...

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Supercoppa Supercoppa spagnola: l'Athletic Bilbao batte il Barcellona in finale, primo rosso a Messi in blaugrana la Repubblica Un Napoli così può tornare con la Supercoppa

Sei gol fanno pensare ad una esplosione d’ira. Niente avviene per caso, l’undicesima non è una vittoria d’impeto. Ma la logica evoluzione di un Napoli che si regala una settimana di rimorsi e giuramen ...

