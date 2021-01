Premier Conte alla Camera: “Qui a testa alta, non per arroganza ma per consapevolezza dell’impegno” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Abbiamo operato sempre scelte migliori? Ciascuno esprimerà le proprie valutazioni. Per parte mia posso dire che il governo ha operato con massimo scrupolo e attenzione per i delicati bilanciamenti anche costituzionali. Se io oggi posso parlare a nome di tutto il governo a testa alta non è per l’arroganza di chi ritiene di non aver commesso errori ma è per la consapevolezza di chi ha operato con tutte le energie fisiche e psichiche per la comunità nazionale“. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il corso del suo intervento alla Camera a seguito della crisi di Governo innescata dalle dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova di Italia Viva. “All’inizio di questa esperienza di governo, nel 2019, prefigurai un chiaro progetto politico ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Abbiamo operato sempre scelte migliori? Ciascuno esprimerà le proprie valutazioni. Per parte mia posso dire che il governo ha operato con massimo scrupolo e attenzione per i delicati bilanciamenti anche costituzionali. Se io oggi posso parlare a nome di tutto il governo anon è per l’di chi ritiene di non aver commesso errori ma è per ladi chi ha operato con tutte le energie fisiche e psichiche per la comunità nazionale“. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Giuseppe, durante il corso del suo interventoa seguito della crisi di Governo innescata dalle dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova di Italia Viva. “All’inizio di questa esperienza di governo, nel 2019, prefigurai un chiaro progetto politico ...

