Patentino Covid a chi si vaccina nel Lazio: si potrebbe usare per accedere a cinema e teatri (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un certificato – da scaricare mediante SPID- che attesti la vaccinazione al Covid-19 quale "lasciapassare" per accedere a determinate attività, specie quelle messe in ginocchio dall'emergenza sanitaria. Si pensa ai cinema o ai teatri ma al momento sono solo ipotesi. Alessio D'Amato, Ass. alla Sanità della Regione Lazio, ha parlato a margine della presentazione del nuovo dg del Policlinico Umberto I di Roma. «Il Lazio rilascerà un certificato a chi si vaccina ma saranno Governo e Parlamento a decidere se sarà valido per andare al cinema o al teatro», ha dichiarato D'Amato. Per l'Assessore "Non è una novità, dato che anche i bambini hanno un certificato vaccinale". Il certificato vaccinale contro il ...

