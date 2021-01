Parla la mamma della 22enne morta mentre faceva un pisolino dopo il lavoro: “Vogliamo sensibilizzare su questa malattia” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Maddie Gill aveva 22 anni. È morta nel sonno, mentre stava facendo un riposino pomeridiano dopo una mattinata di lavoro presso uno studio dentistico a Brisbane, Australia. La causa della morte è ufficialmente una ‘morte improvvisa ed inaspettata in epilessia‘. Alla ragazza era stata diagnosticata l’epilessia quando era alle elementari, il primo attacco nel 2009. Erano 6 anni che Maddie non aveva attacchi e che teneva sotto controllo la malattia. Per questo la madre, che ha raccontato la storia al Daily Mail Australia, non riesce a darsi pace: “Mi aveva chiamata mentre stava tornando a casa per pranzo – ha detto Debra Tibbotts – l’ho sentita molto affaticata e smarrita. Le ho detto di mangiare qualcosa e riposarsi“. Così Maddie è andata a dormire un po’. Qualche ora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Maddie Gill aveva 22 anni. Ènel sonno,stava facendo un riposino pomeridianouna mattinata dipresso uno studio dentistico a Brisbane, Australia. La causamorte è ufficialmente una ‘morte improvvisa ed inaspettata in epilessia‘. Alla ragazza era stata diagnosticata l’epilessia quando era alle elementari, il primo attacco nel 2009. Erano 6 anni che Maddie non aveva attacchi e che teneva sotto controllo la. Per questo la madre, che ha raccontato la storia al Daily Mail Australia, non riesce a darsi pace: “Mi aveva chiamatastava tornando a casa per pranzo – ha detto Debra Tibbotts – l’ho sentita molto affaticata e smarrita. Le ho detto di mangiare qualcosa e riposarsi“. Così Maddie è andata a dormire un po’. Qualche ora ...

ValerioLettieri : @RisorgINT giustamente il suo editoriale parla sempre di questo. Mamma mia #zazzaroni - EireenViolet : RT @EireenViolet: ‘Live – Non è la D’Urso’,la mamma di Pierpaolo Pretelli parla della storia che sta nascendo tra il figlio e Giulia Salemi… - Ale74226567 : Ma solo io ricordo Tommaso che parla con cecilia di daiane come mamma ma non infierisce per rispetto a Stefano? Mo… - itsmc17 : RT @StefyorlandoS: “Butta tutte le cose brutte, VIA, le cose brutte vecchie per carità” ?????? la queen ha parlato ?????? adoro Mamma Stefy che i… - StefyorlandoS : “Butta tutte le cose brutte, VIA, le cose brutte vecchie per carità” ?????? la queen ha parlato ?????? adoro Mamma Stefy… -