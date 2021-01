Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 18 al 24 gennaio 2021 | tutte le previsioni segno per segno

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Come ogni lunedì mattina ecco l’diFox per la settimana dal 18 al 24. Da poco terminato un weekend che ci vede più o meno preparati ad immergerci in una nuova settimana. Ci sentiremo vincenti o avremo le batterie scariche già il martedì? Non possiamo saperlo, però, anche questa settimana, appartenente all’anno della speranza, avrà sbalzi non male. Ecco cosa ne pensa l’astrologo più famoso! Ariete. Secondo l’diFox la settimana partirà alla grande. Ritroverai grinta ed entusiasmo. In amore sarà importante cercare di superare dubbi e difficoltà. Se di recente hai chiuso una relazione, dovresti provare a comprenderne le ragioni. Sul fronte lavorativo comincerà la tua rimonta. Forse, qualcuno ha già toccato con mano il cambiamento in atto. ...