Napoli, Petagna: oggi la visita per stabilire i margini di recupero, in dubbio per la Supercoppa (Di lunedì 18 gennaio 2021) Andrea Petagna rischia di saltare la finale di Supercoppa contro la Juventus Andrea Petagna ha subito un trauma contusivo al polpaccio sinistro durante la partita … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 18 gennaio 2021) Andrearischia di saltare la finale dicontro la Juventus Andreaha subito un trauma contusivo al polpaccio sinistro durante la partita … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ZZiliani : È il più compatito, per non dire insolentito, ma i primi due gol del #Napoli oggi portano in grande la sua firma, i… - caterinabalivo : Bravo Napoli! Ci volevano questi tre punti per rilanciarci in classifica! Contentissima per i gol di Insigne, Demme… - GioFrezzetti : RT @cn1926it: #Petagna, il bulldozer ormai si è trasformato in assistman gentile - zazoomblog : Condò: il turno ha riproposto il miglior Napoli con un centravanti portaerei Petagna - #Condò: #turno #riproposto… - Salvato95551627 : RT @napolista: Condò: il turno ha riproposto il miglior Napoli con un centravanti portaerei, Petagna Su Repubblica: “interpreta il ruolo al… -