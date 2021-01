Milan, Maldini su Mandzukic: “Nel calcio non c’è bisogno solo di bravi ragazzi. Ibrahimovic e il Covid…” (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Titolo d’inverno? Essere lì o essere indietro di un punto non cambia il senso di una stagione o di come sia iniziata".Parola di Paolo Maldini. Il direttore tecnico del Milan - attualmente in campo nel Monday Night della diciottesima giornata del campionato di Serie A contro il Cagliari -, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sull’arrivo in rossonero di Mario Mandzukic: “Questo conferma la nostra strategia, una squadra giovane ma con rinforzi già pronti e che ci ha portato a grandi risultati, continueremo su questa strada”.calcio E CORONAVIRUS - “I giocatori sono pronti, dobbiamo seguire i protocolli e stiamo attenti. Cerchiamo di fare tutto ciò che ci viene chiesto, chiediamo ai giocatori un minimo di elasticità per giocare”.Ibrahimovic E Mandzukic - “Conosciamo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Titolo d’inverno? Essere lì o essere indietro di un punto non cambia il senso di una stagione o di come sia iniziata".Parola di Paolo. Il direttore tecnico del- attualmente in campo nel Monday Night della diciottesima giornata del campionato di Serie A contro il Cagliari -, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sull’arrivo in rossonero di Mario: “Questo conferma la nostra strategia, una squadra giovane ma con rinforzi già pronti e che ci ha portato a grandi risultati, continueremo su questa strada”.E CORONAVIRUS - “I giocatori sono pronti, dobbiamo seguire i protocolli e stiamo attenti. Cerchiamo di fare tutto ciò che ci viene chiesto, chiediamo ai giocatori un minimo di elasticità per giocare”.- “Conosciamo ...

