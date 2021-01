Mauro Bellugi racconta il suo dramma a “Live-Non è la D’Urso”: «Senza la mia famiglia, non avrei firmato per l’intervento» (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, Mauro Bellugi, ieri sera 17 Gennaio 2021, è stato ospite di Live: Non è la D’Urso. L’uomo ha deciso di aprire il suo cuore al pubblico da casa e di parlare del suo dramma, vissuto a causa del Covid-19. Mauro Bellugi ha subito l’amputazione di entrambe le gambe come conseguenza del contagio. Un periodo decisamente difficile per Mauro. Per fortuna, grazie all’amore della sua famiglia, l’ex calciatore è riuscito a superare ogni ostacolo e ora, giorno dopo giorno, si sta riprendendo la sua vita in mano. Una storia commovente che ha lasciato il pubblico di Live Senza parole. Leggi anche –> Covid, il dramma di ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese,, ieri sera 17 Gennaio 2021, è stato ospite di: Non è la. L’uomo ha deciso di aprire il suo cuore al pubblico da casa e di parlare del suo, vissuto a causa del Covid-19.ha subito l’amputazione di entrambe le gambe come conseguenza del contagio. Un periodo decisamente difficile per. Per fortuna, grazie all’amore della sua, l’ex calciatore è riuscito a superare ogni ostacolo e ora, giorno dopo giorno, si sta riprendendo la sua vita in mano. Una storia commovente che ha lasciato il pubblico diparole. Leggi anche –> Covid, ildi ...

