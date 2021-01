‘Live – Non è la D’Urso’, la verità di Mario Ermito sul presunto flirt con Giacomo Urtis. E a proposito delle rivelazioni di Francesca Cipriani… (Di lunedì 18 gennaio 2021) I chiacchiericci che accompagnano ormai da settimane Giacomo Urtis e Mario Ermito stanno facendo il giro del web e ieri sera sono approdati persino a Live – Non è la D’Urso. Ospiti entrambi i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip 5, hanno potuto una volta per tutte chiarire la situazione e raccontare la loro verità: Io in Giacomo ho trovato un amico, abbiamo instaurato questo bellissimo rapporto. Tutto è nato da una battuta che ho fatto: “Non ho un tetto sopra la testa”. Stavo cercando casa e poi mi hanno chiamato al Gf, quindi per un rapporto di amicizia, quando mi hanno chiesto, ho detto che sarei andato da Giacomo per un rapporto di amicizia. Ma io lui l’ho visto soltanto in studio il lunedì , poi sono stato a dormire a casa di Alex, il mio agente, il ... Leggi su isaechia (Di lunedì 18 gennaio 2021) I chiacchiericci che accompagnano ormai da settimanestanno facendo il giro del web e ieri sera sono approdati persino a Live – Non è la D’Urso. Ospiti entrambi i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip 5, hanno potuto una volta per tutte chiarire la situazione e raccontare la loro: Io inho trovato un amico, abbiamo instaurato questo bellissimo rapporto. Tutto è nato da una battuta che ho fatto: “Non ho un tetto sopra la testa”. Stavo cercando casa e poi mi hanno chiamato al Gf, quindi per un rapporto di amicizia, quando mi hanno chiesto, ho detto che sarei andato daper un rapporto di amicizia. Ma io lui l’ho visto soltanto in studio il lunedì , poi sono stato a dormire a casa di Alex, il mio agente, il ...

