Lazio, Tare vicino al rinnovo: ecco le ultime sulle mosse di Lotito (Di lunedì 18 gennaio 2021) La vittoria nel derby contro la Roma avrebbe accelerato il processo dei rinnovi in casa Lazio: Lotito vuole fare doppietta. Le ultime Non è un caso che proprio la stracittadina possa rappresenTare la svolta per il rinnovo di Simone Inzaghi, ma non solo. Il tecnico infatti non sarà l’unico a prolungare con il club biancoceleste. Come spiega Il Messaggero, Lotito sta mettendo nero su bianco anche il contratto di Igli Tare, che dunque rinnoverà e continuerà il suo percorso di crescita con la società che lo ha reso grande. CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) La vittoria nel derby contro la Roma avrebbe accelerato il processo dei rinnovi in casavuole fare doppietta. LeNon è un caso che proprio la stracittadina possa rappresenla svolta per ildi Simone Inzaghi, ma non solo. Il tecnico infatti non sarà l’unico a prolungare con il club biancoceleste. Come spiega Il Messaggero,sta mettendo nero su bianco anche il contratto di Igli, che dunque rinnoverà e continuerà il suo percorso di crescita con la società che lo ha reso grande. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

fioranialex : LAZIO ROMA 3-0 TARE SFOTTE SIAMO NOI PRIMA SQUADRA DI ROMA! #LAZIOROMA #TARE #LAZIO #Roma #SerieA ... - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ??#Lazio, la firma di #Tare è in arrivo ? Dopo #Inzaghi prolungherà il contratto anche il Ds albanese???? #LeBombeDiVlad #LB… - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ??#Lazio, la firma di #Tare è in arrivo ? Dopo #Inzaghi prolungherà il contratto anche il Ds albanese???? #LeBombeDiVlad #LB… - BombeDiVlad : ??#Lazio, la firma di #Tare è in arrivo ? Dopo #Inzaghi prolungherà il contratto anche il Ds albanese????… - LazionewsEu : Dopo #Inzaghi, è pronto il rinnovo di #Tare -