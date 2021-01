La Lombardia chiede a Speranza di sospendere la zona rossa per 48 ore. Moratti: “Nuovi dati dimostrano un minor grado di rischio” (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Regione Lombardia ha chiesto di sospendere per 48 ore l’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che colloca la stessa regione in zona rossa. La richiesta, formalizzata dal vicepresidente Letizia Moratti al ministro della Salute, che i dati sull’andamento epidemiologico, attesi per domani, potrebbero certificare un “minor grado di rischio” e dunque un miglioramento. “La revisione sollecitata per martedì – spiega Moratti – potrà essere molto più puntuale e oggettiva e dimostrare il minor grado di rischio della Lombardia. Si tratta di una sospensiva di 48 ore che sono certa troverà poi una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Regioneha chiesto diper 48 ore l’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal ministro della Salute, Roberto, che colloca la stessa regione in. La richiesta, formalizzata dal vicepresidente Letiziaal ministro della Salute, che isull’andamento epidemiologico, attesi per domani, potrebbero certificare un “di” e dunque un miglioramento. “La revisione sollecitata per martedì – spiega– potrà essere molto più puntuale e oggettiva e dimostrare ildidella. Si tratta di una sospensiva di 48 ore che sono certa troverà poi una ...

