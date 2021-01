Il premio Oscar e la "stanza degli abbracci". Tornatore firma lo spot per la cura anti-Covid - (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tiziana Paolocci Il regista: "Bisogna aiutare a capire". Speranza: "Dobbiamo volerci bene" Immunizzarsi contro il virus. Convincere tutti a farlo è una sfida e per vincerla Domenico Arcuri ha affidato al premio Oscar, Giuseppe Tornatore, il compito di realizzare pro bono dei «corti» per promuovere la campagna vaccinale in Italia. Il regista siciliano, che ha vinto il riconoscimento con «Nuovo Cinema Paradiso», non è stato il primo e non sarà l'ultimo a lavorare a fianco del commissario per spronare gli italiani a proteggersi dal nemico, che ha fatto nel nostro paese oltre 82mila vittime dall'inizio della pandemia. Prima di lui è stato arruolato l'archistar Stefano Boeri per elaborare il concept architettonico e comunicativo della campagna anti Covid-19 e anche il fotografo Oliviero ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tiziana Paolocci Il regista: "Bisogna aiutare a capire". Speranza: "Dobbiamo volerci bene" Immunizzarsi contro il virus. Convincere tutti a farlo è una sfida e per vincerla Domenico Arcuri ha affidato al, Giuseppe, il compito di realizzare pro bono dei «corti» per promuovere la campagna vaccinale in Italia. Il regista siciliano, che ha vinto il riconoscimento con «Nuovo Cinema Paradiso», non è stato il primo e non sarà l'ultimo a lavorare a fianco del commissario per spronare gli italiani a proteggersi dal nemico, che ha fatto nel nostro paese oltre 82mila vittime dall'inizio della pandemia. Prima di lui è stato arruolato l'archistar Stefano Boeri per elaborare il concept architettonico e comunicativo della campagna-19 e anche il fotografo Oliviero ...

