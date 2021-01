Il Covid fa altri 377 morti, meno contagi ma aumentano i pazienti in terapia intensiva (+41) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Numeri in calo, nel consueto bilancio quotidiano sul Covid, ma è un dato costante del lunedì, visto i minori controlli del fine settimana. Sono 8.824 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 18 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 377 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 158.674 tamponi. L’indice di positività è al 5,5%, calcolati anche i test antigenici rapidi. I pazienti in terapia intensiva sono 2.544 (+41 da ieri). I dati sul Covid nelle Regioni Veneto – Sono 998 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 47 ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Numeri in calo, nel consueto bilancio quotidiano sul, ma è un dato costante del lunedì, visto i minori controlli del fine settimana. Sono 8.824 ida coronavirus in Italia resi noti oggi, 18 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati377. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 158.674 tamponi. L’indice di positività è al 5,5%, calcolati anche i test antigenici rapidi. Iinsono 2.544 (+41 da ieri). I dati sulnelle Regioni Veneto – Sono 998 i nuovida Coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati47 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Covid: E-R; 1.437 nuovi casi positività, altri 41 decessi Agenzia ANSA Vaccini anti Covid: in Calabria si procede a rilento. Sono 2156 i nuovi casi, 4 le persone decedute

Ha superato di poco il 50% delle dosi consegnate, ma resta sempre ultima la Calabria nella graduatoria nazionale delle vaccinazioni con il 51,9% di somministrazioni. Secondo il Report dell'Agenzia ita ...

Ottima ripartenza per gli atleti del Rovigonuoto

[NUOTO ROVIGO] Domenica 17 gennaio si è svolta una giornata all'insegna del nuoto e dell'agonismo per riscoprire, dopo tanto tempo, la bellezza che lo caratterizza; tutto seguendo le regole anti Covid ...

