I numeri in chiaro. Sebastiani (Cnr): «Raggiunto il picco di morti e ricoveri. Ma la scuola inciderà sulla ripresa del contagio» – Il video (Di lunedì 18 gennaio 2021) In Italia sono +8.824 i nuovi positivi da Coronavirus tracciati nelle ultime 24 ore. I dati, riportati dall’odierno bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute, arrivano a fronte di +158.674 tamponi effettuati. Ieri l’incremento dei positivi era stato di +12.415, mentre il 16 gennaio di +16.310. Sono poi 377 i nuovi decessi; il totale delle vittime da inizio pandemia è quindi salito a 82.554. Per quanto riguarda i ricoveri, oggi sono 22.884 (+127 rispetto a ieri). Le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva sono invece 2.544 (+41); di queste, 142 hanno fatto il loro ingresso nell’ultima giornata. «La situazione attuale è simile a quella degli ultimi giorni. Si conferma il raggiungimento del picco di terapie intensive, decessi e ricoveri», spiega il matematico del Cnr Giovanni ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021) In Italia sono +8.824 i nuovi positivi da Coronavirus tracciati nelle ultime 24 ore. I dati, riportati dall’odierno bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute, arrivano a fronte di +158.674 tamponi effettuati. Ieri l’incremento dei positivi era stato di +12.415, mentre il 16 gennaio di +16.310. Sono poi 377 i nuovi decessi; il totale delle vittime da inizio pandemia è quindi salito a 82.554. Per quanto riguarda i, oggi sono 22.884 (+127 rispetto a ieri). Le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva sono invece 2.544 (+41); di queste, 142 hanno fatto il loro ingresso nell’ultima giornata. «La situazione attuale è simile a quella degli ultimi giorni. Si conferma il raggiungimento deldi terapie intensive, decessi e», spiega il matematico del Cnr Giovanni ...

LegaSalvini : ++ SONDAGGIO, LEGA AMPIAMENTE PRIMO PARTITO. I NUMERI PARLANO CHIARO. ECCOLI ++ La tabella con i numeri e le variaz… - BeaLorenzin : Il @pdnetwork ha cercato fino all’ultimo, prima del ritiro dei ministri di IV di trovare un punto su temi ma abbiam… - RonaldL82181810 : non so se è chiaro con questi numeri aggiorni pure la costituzione non ci faranno votare mai più - Dome689 : RT @Open_gol: «La scuola è l’incognità più grande. Mi aspetto ci sia un effetto a breve termine». I numeri in chiaro?? - LiberoTes : RT @LegaSalvini: ++ SONDAGGIO, LEGA AMPIAMENTE PRIMO PARTITO. I NUMERI PARLANO CHIARO. ECCOLI ++ La tabella con i numeri e le variazioni ht… -

Ultime Notizie dalla rete : numeri chiaro I numeri in chiaro. Sebastiani (Cnr): «Raggiunto il picco di morti e ricoveri. Ma la scuola inciderà sulla ripresa del contagio» – Il video Open Crisi, Matteo Renzi: "Conte blocca l'attività istituzionale e passa il tempo a cercare i numeri al Senato"

Invece sono sotto i 160. Crisi governo, Matteo Renzi: 'Conte sta bloccando l'attività istituzionale perché, non avendo i numeri al Senato, pensa di poter passare il tempo cercandoli. Secondo me dovebb ...

Milan, Stefano Pioli: parole chiare su Ibrahimovic e Mandzukic

Il Milan ritrova uno Zlatan Ibrahimovic più motivato e decisivo che mai e torna in testa alla classifica dopo la vittoria di Cagliari. Stefano Pioli dopo il match ha parlato così: “Pensiamo a dare il ...

Invece sono sotto i 160. Crisi governo, Matteo Renzi: 'Conte sta bloccando l'attività istituzionale perché, non avendo i numeri al Senato, pensa di poter passare il tempo cercandoli. Secondo me dovebb ...Il Milan ritrova uno Zlatan Ibrahimovic più motivato e decisivo che mai e torna in testa alla classifica dopo la vittoria di Cagliari. Stefano Pioli dopo il match ha parlato così: “Pensiamo a dare il ...