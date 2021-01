Harry e Meghan | il «dolore» per l’abbandono della tata

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 18 gennaio 2021) «Doloroso». Omid Scobie, che insieme a Carolyn Durand ha scritto il discusso Finding Freedom, così da restituire diritto di parola a Harry e Meghan, non ha trovato altra parola per descrivere il viaggio della coppia, che in nove mesi ha lasciato l’Inghilterra per poter chiamare casa l’America. «Arrivare dove sono arrivati loro, fondare un impero e istituire la propria associazione di beneficenza in appena nove mesi, dà prova di quanto duro lavoro i Sussex abbiano svolto per trasformare questa transizione in un successo, ma c’è voluto grande impegno. Il viaggio è stato doloroso», ha scritto Scobie, spiegando come il dolore sia dipeso in larga parte da un senso diffuso di solitudine.