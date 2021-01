**Governo: stallo numeri al Senato, Conte fermo a quota 154-156** (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – Una forbice che va da 154 a 156, senza grandi progressi, praticamente ferma da ieri. Il pallottoliere al Senato, in vista delle fiducia di domani al premier Conte e al suo governo, vive un momento di stallo: “vediamo che succede non solo domani ma anche mercoledì, la strada è lunga”, confida all’Adnkronos chi è impegnato in prima linea nelle trattative per mettere in sicurezza l’esecutivo guidato da Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – Una forbice che va da 154 a 156, senza grandi progressi, praticamente ferma da ieri. Il pallottoliere al, in vista delle fiducia di domani al premiere al suo governo, vive un momento di: “vediamo che succede non solo domani ma anche mercoledì, la strada è lunga”, confida all’Adnkronos chi è impegnato in prima linea nelle trattative per mettere in sicurezza l’esecutivo guidato da. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

