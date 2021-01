G2 batte BDS e si aggiudica le EUL Finals

Leggi su esports247

(Di lunedì 18 gennaio 2021) G2 Esports ha sconfitto per 3 a 2 BDS Esports vincendo la European League di Rainbow Six Siege e portandosi a casa il trofeo. Non è una novità questa per G2 Esports dato che da due anni a questa parte è senza ombra di dubbio la squadra più forte sul piante in Rainbow Six Siege. In passato non sono però mancate le soprese quindi questo risultato non era scontato. Nel 2019 per esempio avevano perso la finale del Raleigh Major contro Team Empire contro ogni pronostico. A seguito della rifondazione, la squadra infatti aveva bisogno di energie fresche, sono tornati in cima al mondo. Il titolo è stata accolto a braccia aperte in casa G2 dato che mancava la vittoria di un Major o una league dal 2019. Entrambe le due squadre finaliste, G2 Esports e BDS Esports, rappresenteranno l’Europa nel Six Invitational che si terrà a febbraio. Le altre partecipanti in rappresentanza del nostro continente ...