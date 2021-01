Forza Italia: la Polverini lascia. E’ suo uno dei 321 voti che hanno dato la fiducia a Conte (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Ho votato la fiducia, come ho sempre fatto nella mia vita mi sono assunta una responsabilità. Non condivido la crisi ora, con la pandemia, le persone in difficoltà, i licenziamenti. Non possiamo continuare a dire che tutto non va bene, io mi assumo le mie responsabilità. Punto”. Polverini: suo uno dei 321 voti che hanno dato la fiducia a Conte Dunque, che uno dei 321 Sì incassati dal governo Conte in Aula, appartenesse a quella che un tempo – da sindacalista – era definita la ‘pasionaria di destra’, non se lo aspettava nessuno. Polverini: “Lascio Forza Italia, per Forza…” Ma lei, oggi anzi, fino a poche ore fa, in forze agli azzurri di Berlusconi, ha gelato i suoi colleghi di partito ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Ho votato la, come ho sempre fatto nella mia vita mi sono assunta una responsabilità. Non condivido la crisi ora, con la pandemia, le persone in difficoltà, i licenziamenti. Non possiamo continuare a dire che tutto non va bene, io mi assumo le mie responsabilità. Punto”.: suo uno dei 321chelaDunque, che uno dei 321 Sì incassati dal governoin Aula, appartenesse a quella che un tempo – da sindacalista – era definita la ‘pasionaria di destra’, non se lo aspettava nessuno.: “Lascio, per…” Ma lei, oggi anzi, fino a poche ore fa, in forze agli azzurri di Berlusconi, ha gelato i suoi colleghi di partito ...

borghi_claudio : Sempre più in basso... È IN CORSO UNA TRATTATIVA SEGRETA DI CONTE CON FORZA ITALIA PER SOSTITUIRE ITALIA VIVA - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziato il Derby d’Italia! Forza ragazzi, con determinazione e #FINOALLAFINE! ?? ???? LI… - ItaliaViva : Abbiamo chiesto il dialogo, per mesi, con forza. Il Mes serve all'Italia e prima dei numeri serve la politica, serv… - FataMarina1 : La Polverini Forza Italia,spacca il centro destra votando la fiducia a Conte..Mah!?? - cri11 : RT @doluccia16: La Polverini ha votato la fiducia a Conte e lascerà Forza Italia. Distinti saluti e un cordiale vaffanculo. ?????? -