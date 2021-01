Fonseca: “Delusi per i tifosi dalla prestazione del derby. Spezia squadra organizzata” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato al sito ufficiale della Roma alla vigilia della gara di Coppa Italia contro lo Spezia, che rappresenta un primo passo per dimenticare la sconfitta del derby: “Dopo la partita di venerdì siamo tutti molto Delusi, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano tutt’altra prestazione. Non possiamo cambiare quanto successo ma possiamo ripartire pensando che quanto successo non dovrà accadere nuovamente. La squadra deve capire che possiamo cambiare il futuro solo cambiando il nostro atteggiamento in partita. Come ho detto, sono soprattutto deluso nei confronti dei nostri tifosi”. Sulla partita di domani: “La nostra ambizione è vincere la partita domani, una sfida difficile contro un’avversaria molto forte. Lo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il tecnico della Roma Pauloha parlato al sito ufficiale della Roma alla vigilia della gara di Coppa Italia contro lo, che rappresenta un primo passo per dimenticare la sconfitta del: “Dopo la partita di venerdì siamo tutti molto, soprattutto per i nostriche meritavano tutt’altra. Non possiamo cambiare quanto successo ma possiamo ripartire pensando che quanto successo non dovrà accadere nuovamente. Ladeve capire che possiamo cambiare il futuro solo cambiando il nostro atteggiamento in partita. Come ho detto, sono soprattutto deluso nei confronti dei nostri”. Sulla partita di domani: “La nostra ambizione è vincere la partita domani, una sfida difficile contro un’avversaria molto forte. Lo ...

