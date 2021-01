Crisi di governo, Salvini: “Senza fiducia tocca al centrodestra” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Crisi di governo, il leader della Lega Salvini: “Senza numeri o elezioni o tocca al centrodestra ma dipende da cosa ha fatto Conte stanotte” “Noi siamo pronti, ma siamo disgustati ed esterrefatti perché siamo tornati indietro di 40 anni”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini su RTL 102.5 in Non Stop News, sull’ipotesi che il centrodestra… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 18 gennaio 2021)di, il leader della Lega: “numeri o elezioni oalma dipende da cosa ha fatto Conte stanotte” “Noi siamo pronti, ma siamo disgustati ed esterrefatti perché siamo tornati indietro di 40 anni”. Lo dice il leader della Lega Matteosu RTL 102.5 in Non Stop News, sull’ipotesi che il… L'articolo Corriere Nazionale.

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - scenarieconomic : RT @scenarieconomic: CRISI DI GOVERNO: LA SINISTRA FARSA STA STANCANDO, MENTRE L’ITALIA VA A ROTOLI - IviaZingale : RT @SkyTG24: Le parole di #Tajani sulla crisi di governo: 'Nessun sostegno a un governo di sinistra, sia chiaro comunque che noi non faremo… -