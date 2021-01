Crisi di governo, Conte non cita Renzi ma lo scarica (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giuseppe Conte tira dritto. Non c’è l’ipotizzata porta lasciata aperta a un ritorno al recente passato. La chiusura a Italia viva è secca: “Non si può cancellare quel che è accaduto, il venire a mancare di quella fiducia reciproca che è condizione imprescindibile per andare avanti. Si volta pagina”. Il premier è teso, stringe gli occhi mentre legge il suo intervento, inarca il sopracciglio quando dai banchi del centrodestra i mugugni si trasformano in urla di protesta. Rivendica quanto fatto, delinea orizzonti in cui le riforme di fisco e giustizia rivoluzioneranno il paese. C’è durezza nelle parole di Conte, ma non è lo show che si era visto dopo il Papeete e che aveva compattato dietro l’avvocato di Volturara un robusto pezzo di paese. Matteo Renzi è un nome che non viene mai pronunciato nell’oltre mezz’ora di discorso, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giuseppetira dritto. Non c’è l’ipotizzata porta lasciata aperta a un ritorno al recente passato. La chiusura a Italia viva è secca: “Non si può cancellare quel che è accaduto, il venire a mancare di quella fiducia reciproca che è condizione imprescindibile per andare avanti. Si volta pagina”. Il premier è teso, stringe gli occhi mentre legge il suo intervento, inarca il sopracciglio quando dai banchi del centrodestra i mugugni si trasformano in urla di protesta. Rivendica quanto fatto, delinea orizzonti in cui le riforme di fisco e giustizia rivoluzioneranno il paese. C’è durezza nelle parole di, ma non è lo show che si era visto dopo il Papeete e che aveva compattato dietro l’avvocato di Volturara un robusto pezzo di paese. Matteoè un nome che non viene mai pronunciato nell’oltre mezz’ora di discorso, ...

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - meb : Oggi alla Camera avremo il dibattito sulla crisi di governo. Noi ci siamo se si riparte dalle idee e non dalle polt… - Silvana81465818 : RT @RadioSavana: Crisi di governo, Conte attacca i sovranisti. Poco tempo addietro li esaltava. E niente, un pallone gonfiato in piena rego… - Fedex546 : RT @RadioSavana: Crisi di governo, Conte attacca i sovranisti. Poco tempo addietro li esaltava. E niente, un pallone gonfiato in piena rego… -