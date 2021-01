Coronavirus: Moratti, ‘vaccini a Regioni in base a contributo a Pil’, per M5S discriminatorio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos) – Una distribuzione dei vaccini nelle Regioni seguendo nuovi criteri, tra cui la densità abitativa, il tema della mobilità, e il contributo che ciascuna Regione dà al Pil nazionale. Sarebbero questi, si apprende, i punti cardine di una lettera che l’assessore al Welfare e vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, avrebbe inviato al commissario straordinario Domenico Arcuri per chiedere di ripensare l’attuale approvvigionamento di dosi. Un criterio, questo, che non trova d’accordo il Movimento 5 Stelle in Lombardia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos) – Una distribuzione dei vaccini nelleseguendo nuovi criteri, tra cui la densità abitativa, il tema della mobilità, e ilche ciascuna Regione dà al Pil nazionale. Sarebbero questi, si apprende, i punti cardine di una lettera che l’assessore al Welfare e vicepresidente della Lombardia, Letizia, avrebbe inviato al commissario straordinario Domenico Arcuri per chiedere di ripensare l’attuale approvvigionamento di dosi. Un criterio, questo, che non trova d’accordo il Movimento 5 Stelle in Lombardia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MediasetTgcom24 : Vaccini, Moratti: 'Dosi siano assegnate anche in base a Pil Regioni' #coronavirus - TV7Benevento : Coronavirus: Moratti, 'vaccini a Regioni in base a contributo a Pil', per M5S discriminatorio... - giusvo : #Vaccini: #Moratti, ripartizione anche in base a #Pil Regione O' PIL 'e mammeta! ?? #Lombardia #coronavirus… - sirjoe7007 : Per la #Moratti più #vaccini contro il #coronavirus a chi ha più soldi, a chi contribuisce di più la #PIL . Ma dove… - ispettoremax : RT @MarcoKris87: #Moratti ad #Arcuri: «La ripartizione dei vaccini sia anche in base al Pil delle regioni». Tradotto e riassunto: se avete… -