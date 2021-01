Conte smemorato: cita 30 volte il suo governo e mai le vittime del Covid, il triste record italiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Trenta volte la parola “governo”, neanche una volta la parola “morti”. Nel discorso di oggi del premier Giuseppe Conte alla Camera anche stavolta, come già accaduto nelle frequenti comunicazioni agli italiani nei mesi scorsi, i grandi assenti sono stati gli oltre 80mila scomparsi, in Italia, a causa del Covid. Un triste record mondiale dell’Italia a cui il premier ha preferito non fare riferimento, tra i tanti presunti successi del suo governo rivendicati oggi in aula. E anche stavolta una parola di pietà, di commozione, di omaggio, è stato riservato alle vittime e alle loro famiglie, come invece, per fare un esempio, aveva fatto a più riprese, chiedendo anche scusa, la cancelliera tedesca Merkel. Le parole più citate da ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Trentala parola “”, neanche una volta la parola “morti”. Nel discorso di oggi del premier Giuseppealla Camera anche stavolta, come già accaduto nelle frequenti comunicazioni agli italiani nei mesi scorsi, i grandi assenti sono stati gli oltre 80mila scomparsi, in Italia, a causa del. Unmondiale dell’Italia a cui il premier ha preferito non fare riferimento, tra i tanti presunti successi del suorivendicati oggi in aula. E anche stavolta una parola di pietà, di commozione, di omaggio, è stato riservato allee alle loro famiglie, come invece, per fare un esempio, aveva fatto a più riprese, chiedendo anche scusa, la cancelliera tedesca Merkel. Le parole piùte da ...

