Conte | “Scegliete il campo anti-sovranista” Ma sentite cosa disse due anni fa Video

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen – L’odierno appello del premier Giuseppeè statocipato questa mattina da molti giornali. Si attendevano una chiamata generale al “grande centro” da assemblare all’uopo per contrapporsi alla “destra” e “-europea”. E così è stato. Intervenendo in Aula, il primo ministro non ha esitato infatti a esplicitare il suo piano. Lo ha fatto in modo inequivocabile, usando termini che non lasciano spazio a interpretazioni. “Questa alleanza – ha detto– sarà chiamata a esprimere una imprescindibile vocazione europeista. Forze politiche che quindi sono chiamate a operare una chiara scelta di: contro le derive nazionaliste e le logiche sovraniste”. Quandodifendeva il “sovranismo” Niente di particolarmente strano, penserete. In ...