Cattolica, CdA avvia lavori per rimedi Ispezione Ivass (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il CdA di Cattolica Assicurazione ha esaminato irilievi segnalati da Ivass nel rapporto ispettivo e nella relazione di Vigilanza, consegnati alla società lo scorso 8 gennaio, e ha dato avvio ai lavori di redazione del piano di rimedi richiesto dall’Autorità, che sarà predisposto con tempestività e sotto la responsabilità dell’Amministratore Delegato, Carlo Ferraresi. Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, preso atto della volontà di mettere a disposizione la partecipazione di componente del Comitato Nomine, “pur essendo questa prevista statutariamente, comunicata dal Presidente, Paolo Bedoni, e dal Vice Presidente Vicario dello stesso Comitato, Aldo Poli. E ciò nell’ottica di avviare la transizione verso il nuovo regime di Spa, come indicato dall’autorità di Vigilanza, e tenuto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il CdA diAssicurazione ha esaminato irilievi segnalati danel rapporto ispettivo e nella relazione di Vigilanza, consegnati alla società lo scorso 8 gennaio, e ha dato avvio aidi redazione del piano dirichiesto dall’Autorità, che sarà predisposto con tempestività e sotto la responsabilità dell’Amministratore Delegato, Carlo Ferraresi. Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, preso atto della volontà di mettere a disposizione la partecipazione di componente del Comitato Nomine, “pur essendo questa prevista statutariamente, comunicata dal Presidente, Paolo Bedoni, e dal Vice Presidente Vicario dello stesso Comitato, Aldo Poli. E ciò nell’ottica dire la transizione verso il nuovo regime di Spa, come indicato dall’autorità di Vigilanza, e tenuto ...

