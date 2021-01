Capelli | Miriam Leone conferma che la frangetta alla «Bridgerton» è di tendenza

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Abbiamo parlato di recente di frangia a tendina (o curtain bangs): così lunga, da aprirsi a metà, come un sipario, o da trasformarsi in un maxi ciuffo laterale. A inizio 2021, però, si impone un nuovo trend capelli, ossia quello delle frangette micro, super sbarazzine, da eterna ragazza. A sfoggiare questo tipo di frangia, qualche giorno fa, l’attrice e modella catanese Miriam Leone, la quale ha postato sul suo profilo Instagram una foto nella quale appare con frangetta inedita, perfetta per valorizzare i suoi magnetici occhioni verdi da gatta.