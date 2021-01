Bundesliga, il Bayern Monaco vince e allunga in classifica. Pareggio per Lipsia e Dortmund (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Bayern Monaco allunga a +4 in Bundesliga . I bavaresi hanno vinto 2-1 contro il Friburgo e hannno approfittato del mezzo passo falso del Lipsia , il quale ha pareggiato 2-2 in casa del Wolfsburg ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ila +4 in. I bavaresi hanno vinto 2-1 contro il Friburgo e hannno approfittato del mezzo passo falso del, il quale ha pareggiato 2-2 in casa del Wolfsburg ...

