Apple iPad Pro, tablet da 11 pollici con sconto di 179 euro su Amazon (Di lunedì 18 gennaio 2021) Se state cercando una soluzione alternativa al portatile ma altrettanto valida per la produttività in mobilità, Apple iPad Pro da 11 pollici potrebbe rappresentare una soluzione interessante. Il modello con 512 GB di spazio dedicato all’archiviazione in offerta oggi su Amazon, passa da 1289 a 1110 euro, con un risparmio di 179 euro, grazie allo sconto del 14%. Come detto Apple ha ridisegnato il suo tablet classico per facilitare produttività e multitasking. Il display ad esempio ha cornici sottili, in modo da massimizzare la superficie disponibile per visualizzare i contenuti, senza aumentare le dimensioni del dispositivo. Troviamo così un pannello Liquid Retina di tipo IPS con diagonale di 11 pollici e risoluzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Se state cercando una soluzione alternativa al portatile ma altrettanto valida per la produttività in mobilità,Pro da 11potrebbe rappresentare una soluzione interessante. Il modello con 512 GB di spazio dedicato all’archiviazione in offerta oggi su, passa da 1289 a 1110, con un risparmio di 179, grazie allodel 14%. Come dettoha ridisegnato il suoclassico per facilitare produttività e multitasking. Il display ad esempio ha cornici sottili, in modo da massimizzare la superficie disponibile per visualizzare i contenuti, senza aumentare le dimensioni del dispositivo. Troviamo così un pannello Liquid Retina di tipo IPS con diagonale di 11e risoluzione ...

iPad Pro 2021 da 12.9": disegni CAD e render confermano un design invariato

Apple pronta a cambiare tutto! In arrivo iMac con nuovo design, Mac Pro Mini e iPhone pieghevole

Ci sarà un importante rinnovamento tra i prodotti Apple e il 2021 sicuramente sarà un anno da ricordare per l'azienda che non solo predisporrà i nuovi rivoluzionari chip M1 anche su nuovi prodotti ma ...

Mac M1, Apple blocca l’esecuzione delle app iOS senza supporto per M1

Nei giorni scorsi, vi abbiamo riferito che Apple stava implementando un meccanismo di blocco ... Gli sviluppatori di app hanno la possibilità di rendere disponibili le loro app per iPhone e iPad sui ...

