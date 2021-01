Amazon continua a investire in Italia: due nuovi centri e 1.100 posti di lavoro in tre anni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il colosso dell'e-commerce mette sul piatto 230 milioni di euro per inaugurare un nuovo centro di distribuzione a Novara e un nuovo centro di smistamento in Emilia Romagna Leggi su today (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il colosso dell'e-commerce mette sul piatto 230 milioni di euro per inaugurare un nuovo centro di distribuzione a Novara e un nuovo centro di smistamento in Emilia Romagna

Bob6Rock : #Amazon: in continua espansione - Clazzati : RT @Gdoweek: Continua l'espansione della rete #logistica di #Amazon in Italia con 230 milioni di euro investiti @AmazonIT #ecommerce #18ge… - Today_it : Amazon continua a investire in Italia: due nuovi centri e 1.100 posti di #lavoro in tre anni - milanobiz : Amazon continua ad espandere la sua rete logistica per soddisfare la crescente domanda da parte dei clienti. ?? In a… - tinamacripo05Ti : RT @AmazonNewsItaly: #Amazon continua ad espandere il suo network logistico in Italia con l’apertura di un #CentrodiDistribuzione a Novara… -